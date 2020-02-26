В ЕР отреагировали на сообщения о планах по смене лидера и названия

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В руководстве «Единой России» вопросы смены лидера и названия партии не обсуждались, заявил заместитель секретаря генсовета Сергей Перминов.
В ЕР отреагировали на сообщения о планах по смене лидера и названия
  • РИА Новости

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался», — сказал он РИА Новости.

В свою очередь, Александр Хинштейн, другой заместитель секретаря, сообщил, что у него также нет информации о возможном ребрендинге.

Ранее СМИ писали, что в преддверии выборов в Госдуму ЕР планирует объединиться с коалицией «Общероссийский народный фронт».

Отмечалось, что из названия партии якобы уберут первое слово, а вместо должности руководителя введут посты сопредседателей.

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