В ЕР отреагировали на сообщения о планах по смене лидера и названия

В руководстве «Единой России» вопросы смены лидера и названия партии не обсуждались, заявил заместитель секретаря генсовета Сергей Перминов.

«Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался», — сказал он РИА Новости.

В свою очередь, Александр Хинштейн, другой заместитель секретаря, сообщил, что у него также нет информации о возможном ребрендинге.

Ранее СМИ писали, что в преддверии выборов в Госдуму ЕР планирует объединиться с коалицией «Общероссийский народный фронт».

Отмечалось, что из названия партии якобы уберут первое слово, а вместо должности руководителя введут посты сопредседателей.