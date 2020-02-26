В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей

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Сотрудник Росгвардии спас двух мальчиков, которые провалились под лёд в Перми.
В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей
  • РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства, прапорщик полиции Роман Шпулинг услышал детские крики о помощи на набережной реки Кама.

Оказалось, что в 30 м от берега под лёд провалились двое мальчиков.

Отмечается, что Шпулинг вытащил ребят из воды, посадил в автомобиль и доставил их в отдел полиции. 

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.

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