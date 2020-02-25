Эксперт оценил стоимость элитного вина в России

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз оценил стоимость элитного вина в России.

По его словам, покупатели такой продукции значительно переплачивают, но не получают высокого качества.

«Вино за $1000 у производителя стоит $10 максимум. Всё, что сверх этого, — реклама, чтобы заставить вас денежки выложить. Виноград — он и есть виноград», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил Дробиз, виноградникам сотни лет, и все затраты уже «отбиты».

Эксперт также отметил, что импортному вину за 600 рублей он бы предпочёл отечественное за 300, так как российская продукция «недооценена».

Ранее Nation News сообщало, что эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях.