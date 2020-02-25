Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов

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Член комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Александр Багин прокомментировал вероятность повышения цен на непродовольственные товары в связи с введением новых нормативов утилизации.
Эксперт оценил вероятность роста цен из-за новых нормативов утилизации отходов
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Тара и упаковка составляют значительную часть потока твёрдых коммунальных отходов. Соответственно, эти расходы должны нести либо государство, либо жители, либо производители и импортёры. Это принцип расширенной ответственности», — отметил Багин в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что в итоге утилизационный сбор ляжет на плечи потребителей, поскольку цены, скорее всего будут расти.

По его мнению, таким образом производители будут компенсировать свои затраты.

Как ранее сообщала газета «Известия», цены на бытовую технику в России в 2021 году могут вырасти на 13%, а на электронику — на 9%. 

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