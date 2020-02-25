В Минобороны рассказали о проекте «Дорога памяти» к юбилею Победы

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Замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
В Минобороны рассказали о проекте «Дорога памяти» к юбилею Победы
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Как отметили в Минобороны, благодаря этому проекту впервые будет возможно демонстрировать имена и фамилии миллионов воинов и их фотографии.

«У нас были оцифрованы документы со сведениями о погибших и пропавших без вести. Кроме того, оцифрованы документы о подвигах и наградах участников Великой Отечественной. Но, скажем, о вернувшихся с победой информация не оцифровывалась, это были планы на обозримое будущее. К 75-летию Победы по поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу проведена такая работа», — пояснил Андрей Таранов в беседе с ФАН.

Он добавил, что из банков данных информационного ресурса «Память народа» в процессе работы было отобрано более 30 млн уникальных архивных записей с именами участников Великой Отечественной войны.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что телеведущий Андрей Луговой в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» рассказал об участии своего деда в Великой Отечественной войне.

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