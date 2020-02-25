Историк прокомментировал сообщение о смерти Дмитрия Язова
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- РИА Новости
«Он блестяще знал историю Великой Отечественной войны, нашей страны. Это был настоящий патриот, человек, который прошёл весь фронт, воевал на северном участке советско-германского фронта в тяжелейших условиях, оборонял Ленинград, освобождал Прибалтику», — заявил Спицын в беседе с радио Sputnik.
Как отметил эксперт, смерть Язова — тяжёлая потеря для отечественных Вооружённых Сил.
По словам Спицына, Язов отдал десятки лет служению Родине.
Ранее бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти Язова.