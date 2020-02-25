Историк прокомментировал сообщение о смерти Дмитрия Язова

Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

«Он блестяще знал историю Великой Отечественной войны, нашей страны. Это был настоящий патриот, человек, который прошёл весь фронт, воевал на северном участке советско-германского фронта в тяжелейших условиях, оборонял Ленинград, освобождал Прибалтику», — заявил Спицын в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, смерть Язова — тяжёлая потеря для отечественных Вооружённых Сил.

По словам Спицына, Язов отдал десятки лет служению Родине.

Ранее бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти Язова.