Проекты из Удмуртии получат президентские гранты на 35,2 млн рублей

Проекты из Удмуртии получат гранты от Фонда президентских грантов, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом сообщает Udm-info.ru.

Всего от региона на конкурс подано 166 проектов от 139 общественных организаций. 44 стали победителями. Им выделят 35,2 млн рублей.

Среди лауреатов — проекты из Ижевска, Сарапула, Селтинского и Воткинского районов. Они будут реализованы в сферах детского и юношеского спорта, туризма, проведения исторических и культурных мероприятий.

Приём заявок на второй конкурс 2020 года проходит с 26 февраля по 31 марта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выделили 3,2 млрд рублей на молодёжную политику в 2019 году.