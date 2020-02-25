Из гостиницы в Уфе эвакуировали 80 человек из-за пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Башкирии.
Инцидент произошёл утром 25 февраля на Златоустовской улице. На место прибыли техника и личный состав (24 человека). В тушении принимали участие представители и других городских служб.
Как выяснилось, причиной возгорания стал электрощит в подвале.
Пострадавших нет. Постояльцев эвакуировали до приезда спасателей.
В 2019 году портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.