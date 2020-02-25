В Совфеде прокомментировали сообщение о смерти Дмитрия Язова

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал сообщение о том, что в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

«Последнее время он сильно болел, и возможности общаться с ним не было. Так как он лет 10 назад был в активной ветеранской повестке, это было за честь — принимать участие в каких-то мероприятиях с ним, услышать исторические моменты, оценки», — заявил Клинцевич в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Язов всегда был патриотом страны, прошёл Великую Отечественную войну, был министром обороны СССР, сделал всё, чтобы развитие Вооружённых сил Советского Союза было на самом высоком, достойном уровне.

«Вечная память и искренние соболезнования всем родным и близким», — добавил сенатор.

Ранее бывший председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти Язова.