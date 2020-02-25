Роскачество проверило стеклоомывающую жидкость российских компаний

Специалисты Роскачества в рамках исследования проверили стеклоомывающую жидкость 31 торговой марки от отечественных производителей.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», эксперты использовали образцы жидкости, рассчитанной на морозы до -20 °С. Стоимость варьировалась от 33,3 до 145,5 рублей за литр.

По итогам испытаний нарушения обязательных требований законодательства в области безопасности были выявлены в продукции торговых марок «Чисто плюс» и Maxim.

Лучшими по результатам исследования с соответствием опережающим стандартам Роскачества были признаны стеклоомывающие жидкости брендов FIN Tippa и «ЛУКОЙЛ».

В продукции 29 торговых марок были выявлены различные нарушения, в том числе по температуре замерзания, составу, чистящей способности и другим показателям.