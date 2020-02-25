Эксперты оценили перспективы рынка недвижимости на Урале

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Эксперты прокомментировали перспективы развития рынка недвижимости в уральских городах.
Эксперты оценили перспективы рынка недвижимости на Урале
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По мнению специалистов, спрос на загородную недвижимость продолжит расти. Тенденция сохранится в связи с реализацией государственной программы сельской ипотеки со ставкой 2,7%.

Как отмечают эксперты, с 2019 года спрос в этом сегменте рынка вырос в среднем на 15%.

При этом аналитики уточнили, что снижение ставок по ипотеке не повлияло существенно на спрос на рынке недвижимости в целом.

«Процесс корректировки ставок, который мы наблюдаем в последние месяцы, пока не привёл к заметному оживлению рынка жилья, но оказал стабилизирующее влияние», — пояснил заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков.

По его словам, в большинстве городов УрФО пока нет условий для заметного роста или снижения цен.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.

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