Эксперты оценили перспективы рынка недвижимости на Урале
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По мнению специалистов, спрос на загородную недвижимость продолжит расти. Тенденция сохранится в связи с реализацией государственной программы сельской ипотеки со ставкой 2,7%.
Как отмечают эксперты, с 2019 года спрос в этом сегменте рынка вырос в среднем на 15%.
При этом аналитики уточнили, что снижение ставок по ипотеке не повлияло существенно на спрос на рынке недвижимости в целом.
«Процесс корректировки ставок, который мы наблюдаем в последние месяцы, пока не привёл к заметному оживлению рынка жилья, но оказал стабилизирующее влияние», — пояснил заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риелторов Михаил Хорьков.
По его словам, в большинстве городов УрФО пока нет условий для заметного роста или снижения цен.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотекой в стране.