В Госдуме призвали создать новые механизмы борьбы с недостоверной информацией

Необходимо запускать новые механизмы реагирования на распространение недостоверной информации, не прибегая к блокировке. Об этом, как передаёт ФАН, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В ходе пресс-конференции на площадке медиацентра «Патриот» парламентарий отметил, что ряд СМИ, в том числе Sputnik и RT, в настоящее время сталкиваются с двойными стандартами, при этом до сих пор отсутствует механизм реагирования в таких случаях.

«Мы не можем пойти по пути блокировки. Мы должны запускать новые решения, механизмы реагирования на распространение недостоверных сведений», — сказал депутат.

Он рассказал о заявлении Еврокомиссии, которая намерена ужесточать правила размещения информации.

По его словам, Россия должна проводить аналогичную политику, реагируя на нарушения собственных норм зеркальными мерами.