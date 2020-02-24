В Госдуме призвали создать новые механизмы борьбы с недостоверной информацией
- РИА Новости
В ходе пресс-конференции на площадке медиацентра «Патриот» парламентарий отметил, что ряд СМИ, в том числе Sputnik и RT, в настоящее время сталкиваются с двойными стандартами, при этом до сих пор отсутствует механизм реагирования в таких случаях.
«Мы не можем пойти по пути блокировки. Мы должны запускать новые решения, механизмы реагирования на распространение недостоверных сведений», — сказал депутат.
Он рассказал о заявлении Еврокомиссии, которая намерена ужесточать правила размещения информации.
По его словам, Россия должна проводить аналогичную политику, реагируя на нарушения собственных норм зеркальными мерами.