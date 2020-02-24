В Госдуме призвали создать новые механизмы борьбы с недостоверной информацией

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Необходимо запускать новые механизмы реагирования на распространение недостоверной информации, не прибегая к блокировке. Об этом, как передаёт ФАН, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
В Госдуме призвали создать новые механизмы борьбы с недостоверной информацией
  • РИА Новости

В ходе пресс-конференции на площадке медиацентра «Патриот» парламентарий отметил, что ряд СМИ, в том числе Sputnik и RT, в настоящее время сталкиваются с двойными стандартами, при этом до сих пор отсутствует механизм реагирования в таких случаях.

«Мы не можем пойти по пути блокировки. Мы должны запускать новые решения, механизмы реагирования на распространение недостоверных сведений», — сказал депутат.

Он рассказал о заявлении Еврокомиссии, которая намерена ужесточать правила размещения информации.

По его словам, Россия должна проводить аналогичную политику, реагируя на нарушения собственных норм зеркальными мерами.

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