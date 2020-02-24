МВД создаст систему поиска преступников через камеры по татуировкам

МВД работает над созданием системы для поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения. Об этом РБК сообщил гендиректор Русского биометрического общества, задействованного в проекте, Данила Николаев.

Планируется, что искусственный интеллект будет распознавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам.

По словам советника министра внутренних дел Владимира Овчинского, технология получит финансирование в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве.

Предположительно, она будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, далее их загружают в действующую систему, которая выдаёт перечень предполагаемых лиц.

Если в базе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, а имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам, рассказал Николаев.

Внедрить систему рассчитывают до конца 2021 года.

В 2016 году сообщалось, что ФБР научит искусственный интеллект распознавать заключённых по татуировкам.