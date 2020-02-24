Отец Любови Соболь исчез из реестра аудиторов Минфина

Отец Любови Соболь, 68-летний Эдуард Феденёв, работающий в банковском аудите, исчез из реестра аудиторов Министерства финансов. Об этом свидетельствуют данные реестра аудиторов Минфина.

Как выяснил RT, по состоянию на 7 февраля 2020 года, Эдуард Андреевич ещё числился там, а на днях его фамилия исчезла из реестра.

С чем это связано, точно установить не удалось.

Как следует из открытых данных, найденных на сайте столичного управления ФАС, Феденёв работал в аудиторской компании ООО «Банкс-Эксперт».

Компания, в свою очередь, известна тем, что возглавила рейтинг РБК «16 аудиторов, которые проглядели больше всего».

«Все выданные этим аудитором («Банкс-Эксперт». — RT) заключения не содержат ни оговорок, ни пояснений в виде «важных обстоятельств». Шесть из восьми заключений компания выдала банкам группы Анатолия Мотылёва, главный из них — «Российский кредит» — прославился рекордной «дырой» в 111 млрд рублей», — сообщал РБК.

Издание тогда отмечало, что у Центробанка возникает всё больше претензий к подобным аудиторам и что некоторые аудиторы не ведут реальной деятельности и «фактически продают свои печати».

В упомянутых документах компании Феденёв проходит как специалист по отчётности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности с 15-летним стажем работы в банковском аудите и дипломом Института финансовых аналитиков (Великобритания).

Тем не менее архивная запись реестра аудиторов свидетельствует, что в 2010 году Феденёв получил дисциплинарное взыскание из-за неких нарушений, допущенных при проведении профессиональной деятельности.