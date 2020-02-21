«АвтоВАЗ» представил новинки руководству регионов ПФО
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Об этом сообщает sova.info.
«Мы пригласили руководителей регионов посмотреть на машины, потому что потребность в спецавтомобилях большая. Очень важно, что «АвтоВАЗ» работает в этом направлении и предлагает продукцию», — заявил полпред президента в ПФО Игорь Комаров.
Главы регионов прибыли в Тольятти на заседание Совета по развитию массового детско-юношеского спорта и физкультуры.
Ранее, как сообщал Nation News, аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.