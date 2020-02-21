В Минпромторге прокомментировали перенос срока введения маркировки обуви

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов прокомментировал перенос срока введения обязательной маркировки обуви.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подтвердил, что срок введения перенесён на 1 июля.

«В соответствии с проектом постановления предлагаются следующие этапы: ввод в оборот, оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года. Нереализованные до 1 июля 2020 года остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года. Импортируемые обувные товары, ввезённые после 1 июля 2020 года, но приобретённые до 1 июля 2020 года, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа 2020 года», — пояснил замглавы министерства.

Он также напомнил, что эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года и у отрасли было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе в системе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в России утвердили правила маркировки ряда товаров.