В аэропорту Калининграда прошло учение по защите от коронавируса

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Роспотребнадзор провёл тактико-специальное учение по отработке практических навыков проведения профилактических (противоэпидемических) мероприятий в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию в аэропорту Храброво.
В аэропорту Калининграда прошло учение по защите от коронавируса
  • Reuters

Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Калининградской области, в мероприятии были задействованы специалисты медицинских организаций и государственных контролирующих органов.

Целью тренировок являлась повторная отработка взаимодействия и проверка готовности всех служб при получении информации о нахождении на борту самолета больного с признаками коронавирусной инфекции.

Уточняется, что в процессе учений был отработан весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

Все участники успешно выполнили свои функции в условиях, «приближенных к реальным».

Ранее российский студент в Иране в беседе с ФАН рассказал о ситуации с коронавирусом.

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