В аэропорту Калининграда прошло учение по защите от коронавируса
- Reuters
Как сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Калининградской области, в мероприятии были задействованы специалисты медицинских организаций и государственных контролирующих органов.
Целью тренировок являлась повторная отработка взаимодействия и проверка готовности всех служб при получении информации о нахождении на борту самолета больного с признаками коронавирусной инфекции.
Уточняется, что в процессе учений был отработан весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
Все участники успешно выполнили свои функции в условиях, «приближенных к реальным».
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