В Кирове пройдут областные лыжные гонки

В Кирове 29 февраля стартуют областные соревнования по лыжным гонкам.

Как сообщает progorod43, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Кировской области и соседних регионов.

Всего ожидается до 500 участников всех возрастных групп.

Программа соревнований включает восемь массовых забегов на дистанции 5 км, 10 км, 20 км и 30 км.

Все участники получат дипломы и памятные подарки, а лучшие спортсмены смогут побороться за кубки и денежные призы.

Уточняется, что участие в соревнованиях бесплатное.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 29 февраля пройдёт гонка «Калашников Биатлон Фест».