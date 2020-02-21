В Кирове пройдут областные лыжные гонки

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В Кирове 29 февраля стартуют областные соревнования по лыжным гонкам.
В Кирове пройдут областные лыжные гонки
  • Reuters

Как сообщает progorod43, в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Кировской области и соседних регионов.

Всего ожидается до 500 участников всех возрастных групп. 

Программа соревнований включает восемь массовых забегов на дистанции 5 км, 10 км, 20 км и 30 км. 

Все участники получат дипломы и памятные подарки, а лучшие спортсмены смогут побороться за кубки и денежные призы.

Уточняется, что участие в соревнованиях бесплатное.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 29 февраля пройдёт гонка «Калашников Биатлон Фест».

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