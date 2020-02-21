В Подмосковье прошли учения артиллеристов ЗВО

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В Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.
В Подмосковье прошли учения артиллеристов ЗВО
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» совершили 30-километровый марш в район, где проводились боевые стрельбы. Огонь вели из 152-миллиметровых орудий бронебойными снарядами.

Основной особенностью было то, что все гаубицы осуществляли стрельбу прямой наводкой с помощью прицелов 1П23.

К занятиям привлекли более 300 военнослужащих. Также было задействовано 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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