В Калининградской области могут открыть музей в заброшенном бункере

В Калининградской области предложили открыть музей в заброшенном бункере.

Об этом сообщает ОТР.

С такой инициативой выступили в муниципалитете города Зеленоградска.

Вход в катакомбы был найден в 2019 году под площадью «Роза ветров», которую собирались реконструировать. Оказалось, что под землёй находится разветвлённая сеть ходов и несколько помещений.

Городские власти поручили поставить сооружение на кадастровый учёт и подготовить технический план.

«Было принято решение в дальнейшем его использовать как туристический объект. И в данный момент ведём переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы создать здесь объект, представляющий интерес для жителей и гостей нашего города», — заявил заместитель главы администрации Зеленоградского городского округа Георгий Попшой.

Ранее Nation News сообщало, что названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года.