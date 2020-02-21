В Калининградской области могут открыть музей в заброшенном бункере
- © zelenogradsk.com
Об этом сообщает ОТР.
С такой инициативой выступили в муниципалитете города Зеленоградска.
Вход в катакомбы был найден в 2019 году под площадью «Роза ветров», которую собирались реконструировать. Оказалось, что под землёй находится разветвлённая сеть ходов и несколько помещений.
Городские власти поручили поставить сооружение на кадастровый учёт и подготовить технический план.
«Было принято решение в дальнейшем его использовать как туристический объект. И в данный момент ведём переговоры с потенциальными инвесторами, которые могли бы создать здесь объект, представляющий интерес для жителей и гостей нашего города», — заявил заместитель главы администрации Зеленоградского городского округа Георгий Попшой.
Ранее Nation News сообщало, что названы самые популярные города России среди иностранных туристов по итогам осени 2019 года.