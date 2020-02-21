В саду частного дома в Ростовской области нашли более 100 взрывателей к боеприпасам времён войны
- © пресс-служба Южного военного округа
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Находку сделал хозяин дома в селе Заветное при проведении земельных работ. Он также обнаружил 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Сапёры перевезли боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где ликвидировали их путём подрыва накладным зарядом.
В ноябре 2019 года портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.