В саду частного дома в Ростовской области нашли более 100 взрывателей к боеприпасам времён войны

В саду частного дома в Ростовской области обнаружили более 100 взрывателей к боеприпасам времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Находку сделал хозяин дома в селе Заветное при проведении земельных работ. Он также обнаружил 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Сапёры перевезли боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где ликвидировали их путём подрыва накладным зарядом.

В ноябре 2019 года портал kp.ru сообщал, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.