Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СК, в 2014 и 2017 годах Гриценко, находясь на территории Украины, публично призвал в СМИ к осуществлению террористической деятельности на территории России.
В Следственном комитете напомнили, что он призывал подрывать российские поезда в приграничных с Украиной регионах, а также взрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую спецслужбами России деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство украинских силовиков.
В СК России добавили, что экстрадировать Гриценко с Украины, где он находится, не позволяет украинское законодательство и международное право.