Эксперт оценил вероятность улучшения отношений России и Украины

Короткая ссылка
Проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелёв прокомментировал возможность улучшения отношений между Россией и Украиной.
Эксперт оценил вероятность улучшения отношений России и Украины
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что реальных предпосылок для улучшения отношений между странами на сегодняшний день нет.

«Идеологическая основа украинской государственности и геополитические характеристики данной страны толкают Украину на конфронтацию с Россией, и здесь мало что можно сделать. Сегодня строится украинское национальное государство, и русские люди, которые проживают на Украине, уже много лет подвергаются насильной украинизации», — пояснил свою позицию Шмелёв.

Он добавил, что события на Украине находятся под жёстким контролем Запада, который не допустит возвращения влияния России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить