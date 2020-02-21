Эксперт оценил вероятность улучшения отношений России и Украины

Проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелёв прокомментировал возможность улучшения отношений между Россией и Украиной.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что реальных предпосылок для улучшения отношений между странами на сегодняшний день нет.

«Идеологическая основа украинской государственности и геополитические характеристики данной страны толкают Украину на конфронтацию с Россией, и здесь мало что можно сделать. Сегодня строится украинское национальное государство, и русские люди, которые проживают на Украине, уже много лет подвергаются насильной украинизации», — пояснил свою позицию Шмелёв.

Он добавил, что события на Украине находятся под жёстким контролем Запада, который не допустит возвращения влияния России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.