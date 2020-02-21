В городах ЦВО в День Победы пройдут демонстрационные полёты авиатехники

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В День 75-летия Победы в восьми городах Центрального военного округа состоятся демонстрационные полёты авиатехники.
В городах ЦВО в День Победы пройдут демонстрационные полёты авиатехники
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ЦВО, 9 мая военные парады и пролёты авиации пройдут в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

Кроме того, авиация будет задействована в Кызыле (Республика Тыва), Оренбурге, Перми, Канске и Красноярске.

Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский также отметил, что в День Победы на территории округа запланировано свыше 70 торжественных прохождений войск.

Праздничные мероприятия состоятся в 130 городах и населённых пунктах. Участниками парадов станут свыше 50 тысяч военнослужащих и юнармейцев, задействуют более 1000 единиц техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота.

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