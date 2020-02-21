Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции
Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- © РИА Новости
«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — говорится в тексте.
Кроме того, генеральские звания присвоены пятерым заместителям директора ФССП.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube