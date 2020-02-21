Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

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Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции
  • © РИА Новости

«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Волк Ирине Владимировне», — говорится в тексте.

Кроме того, генеральские звания присвоены пятерым заместителям директора ФССП.

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