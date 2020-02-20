В Севастополе открылся Музей военно-строительного комплекса ЧФ

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В Севастополе прошло торжественное открытие Музея военно-строительного комплекса Черноморского флота.
В Севастополе открылся Музей военно-строительного комплекса ЧФ
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В шести залах, которые подготовили эти замечательные люди, вам будет представлена история создания военно-строительных подразделений вплоть до сегодняшних дней. Во все времена, и в годы Великой Отечественной войны, военные строители выполняли свой долг качественно», — заявил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Уточняется, что новый выставочный комплекс будет доступен для посещения в марте этого года.

В музее собраны предметы быта жителей древнего Херсонеса, инженерные инструменты периода Крымской войны, чертежи уникальных фортификационных сооружений Севастополя, подлинные документы по возрождению города после Великой Отечественной войны, экспонаты и материалы, отражающие ход строительства инженерных сооружений, в послевоенный период.

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