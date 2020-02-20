Губернатор Тюменской области рассказал о перспективах развития Увата

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о перспективах развития Увата в связи с 95-летием муниципалитета.

Он напомнил, что эта территория — единственная в Тюменской области, где ведут добычу углеводородов.

«В январе муниципалитет отметил 95-летие, и к этой дате он подошёл с достойными результатами, но, безусловно, всегда есть к чему стремиться. В ближайших планах — построить водопроводы в Увате, Першине, Осиннике, Солянке, Демьянке, Туртасе и не только. Также обустроить дороги в Туртасе», — приводит портал vsluh.ru слова губернатора.

Кроме того, глава региона пообещал, что в селе Горнослинкино к началу нового учебного года откроется школа, а также планируется возведение Дома культуры в посёлке Демьянка.

Губернатор добавил, что каждый житель региона должен иметь доступ к современной инфраструктуре.