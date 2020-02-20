Губернатор Тюменской области рассказал о перспективах развития Увата
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- РИА Новости
Он напомнил, что эта территория — единственная в Тюменской области, где ведут добычу углеводородов.
«В январе муниципалитет отметил 95-летие, и к этой дате он подошёл с достойными результатами, но, безусловно, всегда есть к чему стремиться. В ближайших планах — построить водопроводы в Увате, Першине, Осиннике, Солянке, Демьянке, Туртасе и не только. Также обустроить дороги в Туртасе», — приводит портал vsluh.ru слова губернатора.
Кроме того, глава региона пообещал, что в селе Горнослинкино к началу нового учебного года откроется школа, а также планируется возведение Дома культуры в посёлке Демьянка.
Губернатор добавил, что каждый житель региона должен иметь доступ к современной инфраструктуре.