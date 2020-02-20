В Госдуме оценили идею введения скидки на услуги ЖКХ при своевременной оплате

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала об идее введения 5%-ной скидки на услуги ЖКХ для граждан, своевременно вносящих плату.
В Госдуме оценили идею введения скидки на услуги ЖКХ при своевременной оплате
  • АГН «Москва»

«Есть хорошее предложение — при своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг, может быть, сделать определённую скидку (до 5%) для граждан, которые платят. Потому что сегодня очень большие задолженности, и, наверное, это было бы логично — стимулировало бы граждан вовремя оплачивать услуги», — отметила Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor.

Она уточнила, что скидка при своевременной оплате коммунальных услуг будет стимулировать граждан не копить задолженность.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

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