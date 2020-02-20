В Госдуме оценили ситуацию с правовым статусом апартаментов

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Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с правовым статусом апартаментов.
В Госдуме оценили ситуацию с правовым статусом апартаментов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что вопросы, связанные с апартаментами, могут быть урегулированы до конца 2020 года.

Аксаков уточнил, что апартаменты хотят приравнять к квартирам.

«Я знаю людей, которые хватаются за апартаменты, видят более льготную цену. Потом к ним приходит понимание, что обслуживание будет обходиться гораздо дороже», — уточнил парламентарий.

Он также добавил, что цена на апартаменты в настоящее время ниже, чем на квартиры, но плата за их обслуживание существенно выше.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что специалисты сервиса «Яндекс.Недвижимость» оценили сроки окупаемости апартаментов в столице.

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