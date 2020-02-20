В Госдуме оценили ситуацию с ценами на жильё

Короткая ссылка
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал прогноз о вероятном росте цен на недвижимость в России.
В Госдуме оценили ситуацию с ценами на жильё
  • РИА Новости

По его мнению, стоимость жилья будет расти, но повышение цен не будет критичным.

«Понятно, что прозрачность тоже требует жертв. Но есть такая проблема — платёжеспособный спрос. Он не растёт такими темпами, которые нам хотелось бы иметь. Отсутствие спроса диктует остановку цен. Люди просто не смогут покупать, если не будет запущена в том числе ипотечная программа, не будет роста доходов», — заявил Аксаков в беседе с ФАН.

Он добавил, что застройщики могут поднимать цены на квартиры, но не смогут их продать из-за отсутствия спроса.

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский  в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с повышением цен на недвижимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить