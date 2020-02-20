В Госдуме оценили ситуацию с ценами на жильё

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал прогноз о вероятном росте цен на недвижимость в России.

По его мнению, стоимость жилья будет расти, но повышение цен не будет критичным.

«Понятно, что прозрачность тоже требует жертв. Но есть такая проблема — платёжеспособный спрос. Он не растёт такими темпами, которые нам хотелось бы иметь. Отсутствие спроса диктует остановку цен. Люди просто не смогут покупать, если не будет запущена в том числе ипотечная программа, не будет роста доходов», — заявил Аксаков в беседе с ФАН.

Он добавил, что застройщики могут поднимать цены на квартиры, но не смогут их продать из-за отсутствия спроса.

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с повышением цен на недвижимость.