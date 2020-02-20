В Крыму рассказали о планах построить круглогодичный лыжный комплекс

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Глава администрации Ялты Иван Имгрунт рассказал о планах по строительству круглогодичного лыжного комплекса на Южном берегу Крыма.
В Крыму рассказали о планах построить круглогодичный лыжный комплекс
  • Reuters

По его словам, объект планируют создать по примеру первого в России всесезонного горнолыжного комплекса в Красногорске.

«Опыт Московской области в реализации этого проекта будет полезен для Ялты. Круглогодичный горнолыжный комплекс позволит развивать зимние виды спорта, проводить соревнования и, конечно, станет точкой притяжения для туристов», — приводит РИА Новости Крым слова главы администрации города.

По словам Ивана Имгрунта, в настоящее время идёт процесс определения подходящего участка и источника финансирования. 

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные занятия по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты» для детей с инвалидностью.

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