В Крыму рассказали о планах построить круглогодичный лыжный комплекс
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По его словам, объект планируют создать по примеру первого в России всесезонного горнолыжного комплекса в Красногорске.
«Опыт Московской области в реализации этого проекта будет полезен для Ялты. Круглогодичный горнолыжный комплекс позволит развивать зимние виды спорта, проводить соревнования и, конечно, станет точкой притяжения для туристов», — приводит РИА Новости Крым слова главы администрации города.
По словам Ивана Имгрунта, в настоящее время идёт процесс определения подходящего участка и источника финансирования.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдут бесплатные занятия по программе спортивной реабилитации «Лыжи мечты» для детей с инвалидностью.