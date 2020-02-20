Эксперт оценил идею ареста автомобилей за многократные нарушения водителей

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов прокомментировал идею введения наказаний для водителей, игнорирующих штрафные постановления ГИБДД.

«Конечно же, Госавтоинспекция должна работать с так называемыми опасными водителями, то есть с водителями, которые ведут себя неприемлемым образом. Потому что наличие более тысячи нарушений на автомобиле говорит об очень многом. Соответственно, в данной ситуации Госавтоинспекция начала работать именно так, как от неё ждёт общество», — отметил Шкуматов в беседе с НСН.

Он добавил, что задача ГИБДД — бороться с водителями, которые систематически, грубо и опасно нарушают ПДД.

Ранее «Известия» сообщали, что в 2019 году сумма выписанных водителям штрафов увеличилась на 14 млн рублей.