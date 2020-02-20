В Москве электробусы перевезли более 30 млн пассажиров за полтора года

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Электробусы с момента запуска в 2018 году перевезли более 30 млн пассажиров в Москве.
В Москве электробусы перевезли более 30 млн пассажиров за полтора года
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», ежедневно электробусами пользуются более 160 тыс. человек.

Уточняется, что инновационный транспорт курсирует по 20 направлениям на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы.

«Планируем, что к концу года их количество увеличится до 600», — цитирует портал мэра и правительства столицы заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что автобусы Мострансавто перевезли около 55 млн человек с начала 2020 года.

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