В Москве электробусы перевезли более 30 млн пассажиров за полтора года

Электробусы с момента запуска в 2018 году перевезли более 30 млн пассажиров в Москве.

Как сообщает сайт «Москва 24», ежедневно электробусами пользуются более 160 тыс. человек.

Уточняется, что инновационный транспорт курсирует по 20 направлениям на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы.

«Планируем, что к концу года их количество увеличится до 600», — цитирует портал мэра и правительства столицы заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что автобусы Мострансавто перевезли около 55 млн человек с начала 2020 года.



