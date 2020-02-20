В Москве рассказали о программе Международной сцены «Бессмертного полка»

Организаторы рассказали о концертной программе Международной сцены «Бессмертного полка», которая откроется для выступлений коллективов из разных стран в День Победы.

Как сообщает интернет-издание argumenti.ru, Международная сцена будет открыта по инициативе сопредседателя движения «Бессмертный полк России», народного артиста России Василия Ланового.

Уточняется, что на данный момент зарегистрировано 243 заявки из 59 стран.

«Наша цель — пригласить всех желающих выступить в Москве, объединить артистов всего мира на одной сцене, ведь это наша общая победа. И пусть жизнь разметала всех по свету, свои традиции и историю забывать нельзя», — отметила арт-директор проекта Наталья Бурлакина.

Она добавила, что преимуществом в отборе коллективов будет личная история, связанная с праздником 9 Мая.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Музее современной истории России 21 февраля будет открыта выставка «Человек и война. Нерассказанная история», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.