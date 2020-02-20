RT провёл стрим «Кровавый режим»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Кровавый режим».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Один из гостей — бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков.

Также по видеосвязи в эфире появились российский пассажир лайнера Diamond Princess Сергей Попов из Омска и Тагир Измайлов из китайской Ухани.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.