В ОНК рассказали об ожиданиях фигурантов дела «Нового величия»

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Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин посетил 19 февраля в СИЗО четверых обвиняемых по делу «Нового величия» и выяснил, чего они ожидают от завершения судебного процесса.
В ОНК рассказали об ожиданиях фигурантов дела «Нового величия»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В настоящий момент в СИЗО №3 Москвы по данному делу содержатся четверо подсудимых — Руслан Костыленков, Пётр Карамзин, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев. Все они не признают вины, но на оправдательный приговор не рассчитывают.

«Я надеюсь на лучшее: что дадут по отбытому в СИЗО — год и 11 месяцев», — сказал Полетаев.

В свою очередь Крюков заявил, что, по его мнению, прокурор запросит не более шести лет заключения.

«Но я буду доказывать свою невиновность во всех судах, включая международные», — отметил он.

Руслан Костыленков тоже предположил, что гособвинитель потребует для него шесть лет лишения свободы.

Вместе с этим Пётр Карамзин допустил, что обвинитель может запросить до 10 лет заключения. Карамзин также выразил намерение бороться за оправдательный приговор до конца, в том числе и в международных судах.

На условия содержания никто из четырёх обвиняемых не жалуется. Лишь Крюков ранее заявил членам ОНК о случае жестокого обращении с ним в конвойном помещении суда и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы. Об итогах проверки пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Люблинского районного суда Москвы Костыленков и Крюков порезали себе руки лезвием бритвы.

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