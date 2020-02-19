Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Керчью и Анапой

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В Минтрансе заявили, что регулярное пригородное железнодорожное сообщение между городами Керчь и Анапа откроется 7 марта.
Названа дата запуска железнодорожного сообщения между Керчью и Анапой
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания. На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населённые пункты на обоих берегах Керченского пролива», — цитирует РИА Новости Крым пресс-службу ведомства.

Рельсовые автобусы будут курсировать дважды в день с понедельника по четверг, а в пятницу и в выходные дни — по три раза в день.

Время в пути составит два часа. 

Как отметили в Минтрансе, билеты на маршрут можно будет приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, у билетных кассиров в поездах, а также на сайте перевозчика.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в 2019 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Удмуртии инвестировали более 3 млрд рублей.

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