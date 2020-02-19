В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова рассказала о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Как сообщает «Петербургский дневник», с 10 по 16 февраля недельный эпидемический порог для всего населения по числу заболевших был превышен на 10,4%, а для детей до 14 лет — на 16,7%.

Башкетова подчеркнула, что больше всего заболевших гриппом и ОРВИ составляют именно дети — 61% из числа всех заразившихся.

Уточняется, что в связи с началом эпидемии гриппа и ОРВИ в городе вводятся специальные меры: врачам поликлиник поручено обеспечить своевременный обход заболевших на дому, городские стационары должны подготовиться к приёму пациентов, а в школах и детских садах, где число заболевших учеников превысило 20%, будет приостановлен учебный процесс.

Также отменяются массовые культурные и спортивные мероприятия.

Ранее, как сообщало RIA56, в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказали о снижении заболеваемости ОРВИ в регионе на 21,7%.