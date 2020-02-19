Эксперт прокомментировала возможность запрета слушать музыку без наушников в транспорте
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В беседе с ФАН она отметила, что, согласно результатам исследования, 94% пассажиров негативно относятся к тому, что рядом слушают музыку или смотрят фильмы без наушников.
Специалист подчеркнула, что в случае отклонения идеи штрафов действенными будут даже объявления в транспорте, запрещающие вести себя подобным образом.
«Люди, которые сегодня не задумываются, что это может быть проблемой, увидев подобные объявления в самолёте, автобусе или в другом виде общественного транспорта, будут использовать наушники. Хотя и со штрафами вопрос можно было бы решить», — пояснила Холгова.
Она также заявила, что после ответа от Минтранса ассоциация планирует организовать обсуждение инициативы с основными российскими перевозчиками, включая РЖД, Мосгортранс и ведущие авиакомпании.
Ранее телеканал «360» сообщал, что автобусы Мострансавто перевезли около 55 млн человек с начала 2020 года.