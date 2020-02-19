Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря

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Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны России
Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря
  • © Министерство обороны РФ

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что во время «полёта экипажи преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов».

Также в оборонном ведомстве рассказали, что на маршруте самолёты сопровождали истребители Южного военного округа.

Ранее в Иркутской области прошли учения с участием Ту-22М3 с другими родами авиации.

Отмечалось, что всего в мероприятии задействовали около десяти Ту-22М3, истребители Су-30СМ и расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 различной модификации.

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