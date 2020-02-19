Эксперт оценил идею запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку без наушников

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов оценил предложение запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку или смотреть видео без наушников.
Эксперт оценил идею запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку без наушников
  • Pixabay

«Предлагаемая инициатива не нова. У нас на каждом виде транспорта отдельные правила», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Например, отметил эксперт, такая норма прописана в Московском метрополитене и носит рекомендательный характер, то есть наказать пассажира нельзя.

«Если в вагоне метро десять человек будут прослушивать музыку, то мы задаёмся вопросом: кто будет предъявлять претензию и составлять протокол, ведь обычно этим занимаются сотрудники полиции», — сказал Зотов.

По его мнению, всё должно зависеть от воспитания людей, а не от правил.

Ранее Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась в Минтранс с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров.

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