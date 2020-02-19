Эксперт оценил идею запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку без наушников

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов оценил предложение запретить пассажирам общественного транспорта слушать музыку или смотреть видео без наушников.

«Предлагаемая инициатива не нова. У нас на каждом виде транспорта отдельные правила», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Например, отметил эксперт, такая норма прописана в Московском метрополитене и носит рекомендательный характер, то есть наказать пассажира нельзя.

«Если в вагоне метро десять человек будут прослушивать музыку, то мы задаёмся вопросом: кто будет предъявлять претензию и составлять протокол, ведь обычно этим занимаются сотрудники полиции», — сказал Зотов.

По его мнению, всё должно зависеть от воспитания людей, а не от правил.

Ранее Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП) обратилась в Минтранс с просьбой внести изменения в правила перевозки пассажиров.