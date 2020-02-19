В Ижевске пройдёт гонка «Калашников Биатлон Фест»

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В любительской биатлонной гонке «Калашников Биатлон Фест» в Ижевске примут участие чемпионы мира в этом виде спорта.
В Ижевске пройдёт гонка «Калашников Биатлон Фест»
  • © kalashnikov.sport

Как сообщает ИА «Удмуртия», соревнования состоятся 29 февраля.

Биатлонистов-любителей ждёт дистанция на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок БИ-7-5.

Почётными гостями соревнований станут известные биатлонисты Иван Черезов, Николай Круглов-младший, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко. Они пробегут гонку вне общего зачёта, а также проведут специальную автограф-сессию.

Кроме того, для гостей «Калашников Биатлон Фест» запланирована обширная развлекательная программа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на озере Сенеж под Солнечногорском прошёл открытый чемпионат Подмосковья по сноукайтингу.

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