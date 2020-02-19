Эксперт оценил идею маркировать запрещённые для водителей лекарства

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал инициативу обязать производителей маркировать лекарства, содержащие психотропные и наркотические вещества.

«С человеческой точки зрения, инициатива правильная. Важно, чтобы люди понимали, когда покупали какое-либо лекарство, что из-за него могут возникнуть проблемы», — отметил Субботин в беседе с сайтом «Москва 24».

Он также напомнил, что запрет на управление автомобилем в плохом самочувствии предусмотрен правилами дорожного движения. При этом, по его мнению, необходимо внимательно изучить, какие препараты можно или нельзя принимать за рулём.

В ноябре координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил предложение приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.