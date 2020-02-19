Роскачество дало рекомендации по защите от мошенничества с электронными письмами

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Эксперты Роскачества рассказали, как распознать письма от мошенников в электронной почте.
Роскачество дало рекомендации по защите от мошенничества с электронными письмами
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Для того чтобы получатель открыл письмо или распаковал архив, киберпреступники используют методы социальной инженерии. Как правило, они используют слова-якоря, при виде которых мы автоматически выполняем действие «открыть», — пояснил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, для малозначимых коммуникаций следует завести отдельную спам-почту.

Специалисты рекомендуют внимательно проверять адрес отправителя, информацию об обратной связи, а также бренд и подлинность сайтов, указанных в ссылке письма.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует игнорировать запросы банковских и личных реквизитов.

Кроме того, стоит проверить письмо на грамотность и стилистику.

По мнению специалистов, самым простым способом убедиться в подлинности письма является связь с оригинальной компанией.

Ранее эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в беседе с НСН рассказала о способах избежать общения с мошенниками в соцсетях.

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