Около 15 тысяч прибывших из КНР в Россию граждан остаются под наблюдением
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«По состоянию на 18.02.2020 под контролем остаются 14 772 человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в аэропорту Шереметьево подготовлен отдельный терминал для прибывающих из КНР.
Все прибывающие из Китая граждане проходят лабораторное обследование.
Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено.
Ранее стало известно, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.