Около 15 тысяч прибывших из КНР в Россию граждан остаются под наблюдением

Около 15 тыс. граждан, которые прибыли в Россию из Китая, находятся под медицинским контролем, сообщает Роспотребнадзор.

«По состоянию на 18.02.2020 под контролем остаются 14 772 человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в аэропорту Шереметьево подготовлен отдельный терминал для прибывающих из КНР.

Все прибывающие из Китая граждане проходят лабораторное обследование.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено.

Ранее стало известно, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.