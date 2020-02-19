В АТОР дали прогноз об убытках турбизнеса после запрета на въезд граждан КНР

В АТОР рассказали о предполагаемых убытках российского туристического бизнеса из-за временного запрета на въезд в Россию граждан КНР.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

По подсчётам специалистов, за февраль и март российский турбизнес лишится почти 3 млрд рублей.

«При средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере $500 (усреднённый показатель), только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей. Уже очевидно, что в марте 2020 года туристы из Китая в Россию также не приедут (эти бронирования отменены). Ожидалось, что доходы от приёма туристов из Китая в марте также составят как минимум 1,4 млрд рублей», — заявили в пресс-службе.

В ассоциации добавили, что в случае продления запрета на въезд китайских туристов на период с мая по сентябрь, потенциальные убытки отрасли могут составить более 31 млрд рублей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные АТОР сообщала, что в 2019 году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов, что на 20,5% больше, чем годом ранее.