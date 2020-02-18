В Тюменской области рассказали о планах по ремонту дорог в 2020 году

В Тюменской области рассказали подробности о планах по ремонту дорог в 2020 году.

Об этом сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на Главное управление строительства по региону.

В частности, в Тюмени и Тюменском районе намерены отремонтировать более 27 км дорог в 2020 году, в том числе участок трассы Тюмень — Нижняя Тавда и отрезки трассы Исетское — Упорово и Шадринск — Ялуторовск.

Также намечен ремонт подъездов к населённым пунктам Коняшина, Ембаево, Винзили и к селу Муллаши.

Всего в рамках национального проекта в 2020 году отремонтируют более 200 объектов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выделят 4,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 2020 году.