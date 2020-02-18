Более 3 млрд рублей направили на развитие железных дорог в Удмуртии
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«За прошлый год в целом инвестиции составили 38 млрд рублей, в том числе в Удмуртию практически 3 млрд рублей», — отметил начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Анатолий Лесун.
Он уточнил, что было закуплено пять рельсовых автобусов. Также в распоряжении ГЖД появилось 12 новых цельнометаллических вагонов (в планах — ещё 11). Кроме того, в Ижевский регион ГЖД поступило 20 новых тепловозов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов высоко оценил новые рельсовые автобусы и отметил, что ежегодные планы о сотрудничестве Удмуртии и РЖД продолжают расширяться.