Более 3 млрд рублей направили на развитие железных дорог в Удмуртии

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В 2019 году в развитие железнодорожной инфраструктуры Удмуртии инвестировали более 3 млрд рублей.
Более 3 млрд рублей направили на развитие железных дорог в Удмуртии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«За прошлый год в целом инвестиции составили 38 млрд рублей, в том числе в Удмуртию практически 3 млрд рублей», — отметил начальник Горьковской железной дороги (ГЖД) Анатолий Лесун.

Он уточнил, что было закуплено пять рельсовых автобусов. Также в распоряжении ГЖД появилось 12 новых цельнометаллических вагонов (в планах — ещё 11). Кроме того, в Ижевский регион ГЖД поступило 20 новых тепловозов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов высоко оценил новые рельсовые автобусы и отметил, что ежегодные планы о сотрудничестве Удмуртии и РЖД продолжают расширяться.

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