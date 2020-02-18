Эксперт оценила идею запрета на отключение услуг ЖКХ должникам

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина прокомментировала предложение депутата Алексея Куренного о введении запрета на отключение услуг ЖКХ из-за долгов.

По её словам, в большинстве случаев отключение из-за долгов и ранее было невозможно по техническим причинам.

«Никакие услуги ЖКХ у граждан и не отключались всё это время. Посмотрите сами: как можно отключить услуги, которые поставляются по центральным коммуникациям? Нереально! Никто и никогда вам не ограничит и не отключит отопление. Могут перекрыть горячую воду, но делать этого зимой никто не будет», — заявила Москвина в беседе с телеканалом «360».

По её мнению, в сложившейся ситуации предложение законодателя выглядит странным.

Как ранее сообщала газета «Известия», Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.