В Крыму пройдут учения по обороне побережья и высадке десанта

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота совершили марш к местам проведения двустороннего ротного тактического учения по обороне побережья и высадке десанта.

«Рота в нападении разделилась на две тактические группы и совершила марш к местам погрузки. Первая группа выполнила погрузку на большой десантный корабль на Новороссийской военно-морской базе для высадки морского десанта. Вторая группа прибыла на один из аэродромов на Кавказском побережье для погрузки в вертолёты с целью высадки воздушного десанта одновременно с морским», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.

В ведомстве уточнили, что рота в обороне выполнила норматив по занятию позиций и оборудованию противодесантной обороны на полигоне Опук.

Основным этапом двустороннего тактического учения станет бой за высадку морского и воздушного десантов с выполнением практических стрельб.

В учении задействованы более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.